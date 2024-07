‘Citte citte a fa la iose’: consegna di 2 poltrone letto a seguito della serata solidale

TRANI - Venerdì 12 luglio, alle 12, nel padiglione “Brienza” del Policlinico di Bari, si concluderà la terza edizione dell’evento musicale e di beneficenza “Citte citte a fa la iose” con la consegna al reparto di Rianimazione dell’ospedale barese di due poltrone letto, che permetteranno ai parenti dei pazienti, spesso costretti a restare accanto ai loro cari, di poter riposare in modo adeguato. All’evento parteciperanno Anita Pallara, presidentessa dell’associazione Famiglie SMA Aps Ets Bari, il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del Policlinico, prof. Salvatore Grasso, il promotore dell’iniziativa, l’artista Tony Quadrello, e i referenti dell’associazione artistico-culturale Icarus e dell’aps Marcobaleno.“Siamo molto contenti di essere riusciti ad acquistare le due poltrone letto per il reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari – ha commentato Tony Quadrello -. La consegna formale di questo dono è la chiusura di un cerchio che, oltre a valorizzare il folclore e il dialetto barese, ha permesso di fare del bene e di sostenere una realtà importante per il nostro territorio come l’associazione Famiglie SMA, che da più di vent’anni raduna parenti e genitori di pazienti affetti da atrofia muscolare spinale”.La raccolta fondi è avvenuta durante la serata tenutasi nel teatro AncheCinema di Bari lo scorso 19 maggio. A questa, presentata da Anna Di Fonzo, hanno partecipato Quadraccio&BariBanda band capitanata da Quadrello e composta da Leonardo Torres, Max Monno, Beppe Sequestro, Lorenzo Cellamare, Graziana Jana Campanella e Alessandra Pipino, oltre a ulteriori artisti e volti noti del mondo dello spettacolo barese e non solo: dal musicomico Antonello Vannucci al regista Antonio Palumbo, passando per il noto giornalista sportivo Michele Salomone e tanti altri.Padiglione “Brienza” c/o Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari: 3455800739: 12.00