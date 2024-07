Comune di Bari: proseguono le consultazioni per la nuova Giunta

Dei prossimi incontri in stile Quirinale, con i soggetti politici precedentemente menzionati, il più atteso e concitato sarà quello con il PD per i dissapori emersi nei giorni scorsi tra i vertici locali dello stesso partito e Vito Leccese, dovuti all'assegnazione degli incarichi di vice Sindaco e di Presidente del Consiglio Comunale. L'indicazione espressa a favore dell'avvocato penalista per lo scranno più alto dell'Aula Dalfino, poco dopo la sua proclamazione a primo cittadino avvenuta lo scorso 9 luglio, potrebbe ridurre il peso politico-elettorale del Partito Democratico a Bari alla luce del successo ottenuto nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024. Per fare in modo che il risultato ottenunto non venga dissipato, Leccese proporrà la poltrona di Vice Sindaco al PD con destinatarie una fra Elisabetta Vaccarella e Paola Romano.





Dopo l'incontro con i vertici del Partito Democratico, sarà il turno di Michele Laforgia in qualità di rappresentante della coalizione che lo ha sostenuto al primo turno. Questi incontri - precisa Nicola Dentamaro quale Coordinatore della campagna elettorale di Vito Leccese - sono propedeutici alla riunione del tavolo dell'intera coalizione del centrosinistra che attenderà gli esiti della proclamazione del nuovo Consiglio Comunale di Bari.

- Proseguiranno a partire da oggi le consultazioni di Vito Leccese con le forze politiche del centrosinistra per la formazione della nuova Giunta Comunale di Bari. Dopo gli incontri avvenuti sabato 13 luglio con i Socialdemocratici, Verdi, Con, Noi Popolari, Decaro per Bari, il neo sindaco di Bari incontrerà singolarmente i rappresentanti di Corsivo, Progetto per Bari, Partito Democratico e Laforgia.