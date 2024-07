Peschici, successo per la Notte bianca

PESCHICI - Venerdì 12 luglio 2024, con la IV Edizione della "Notte Bianca", è stato battuto ogni record di presenze, annoverando l'evento tra i più acclamati dell'anno, il quale si avvia ormai a diventare appuntamento fisso dell’estate peschiciana.Frutto di una fusione organizzativa tra Comune e Partite Iva, la "Notte Bianca" è stata promossa a pieni voti con un alto gradimento da parte del pubblico per le tante iniziative proposte: dalla musica alla cultura, con una vasta opportunità di scelta, in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo.La "Notte Bianca", inserita nel cartellone degli eventi, che proseguirà con altre edizioni anche nel mese di agosto, ha rappresentato un’opportunità di promozione e sviluppo del turismo e dell’economia locale, oltre che un’occasione di partecipazione e divertimento per tutti. L’evento è stato un successo di pubblico e critica, che ha superato di molto le aspettative e l’affluenza delle altre edizioni."E’ stata una serata riuscitissima - aggiunge Francesco D'arenzo consigliere delegato eventi-spettacoli - se le altre tre sono state quelle dell’esperimento, questa è stata quella della conferma - conclude soddisfatto"."È doveroso ringraziare quanti si sono impegnati per la realizzazione di questo grandissimo progetto artistico-culturale - sottolinea il sindaco Luigi D’arenzo".