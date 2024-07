Con il ‘Milan Club Margherita di Savoia’ sono ‘Luci a San Siro’: le voci di Pellegatti, Di Stefano e Nelson Dida a Trani raccontano il presidente Silvio Berlusconi

NICOLA RICCHITELLI – Il Presidente che arriva a Milanello in elicottero, il Presidente che dopo gli anni della serie B rileva un Milan - in profonda crisi economica e vicino al fallimento - il 20 febbraio del 1986 dal presidente Giussy Farina, e poi il rapporto tra il Presidente e i calciatori e quindi gli allenatori, il Presidente e la sua capacità di portare “Il Diavolo” in pochi anni sul tetto del mondo. Sullo sfondo, la notte di Manchester – 28 luglio 2003 – che Franco Arturi dalle pagine della Gazzetta dello Sport alla vigilia dei novanta minuti commentò così: «… L'importante è esserne consapevoli, fino in fondo: stiamo per vivere un evento irripetibile. Chissà quando vedremo due italiane di nuovo nella finale di Champions: possibile, certo, ma non avrà comunque il fascino struggente di questa prima volta. Manchester diventerà un luogo del mito per il nostro sport, se ne parlerà per decenni». Quella notte rese immortale uno degli ospiti della serata tranese, un brasiliano nato a Irará - comune del Brasile nello Stato di Bahia - tal Nelson de Jesus Silva, ma che tutti i tifosi rossoneri conoscono come Dida.Questi e altri aneddoti sono stati raccontati nella serata a tinte rossonere organizzata dal Milan Club di Margherita di Savoia – presso Villa Ernesta a Trani – lo scorso 17 luglio. L’occasione era la presentazione del libro “C’è solo un Presidente”, scritto a quattro mani dallo storico giornalista rossonero Carlo Pellegatti e dall’inviato Sky Peppe Di Stefano. Il tutto è stato condito dalla presenza dell’indimenticabile ex numero 1 rossonero, assoluto protagonista della Champions League vinta dai rossoneri nella notte di Manchester – 28 maggio 2003 – e quindi nel 2007, il brasiliano Nelson Dida.Una serata per ricordare chi, in più di trent’anni di presidenza, ha fatto del Milan una delle squadre più blasonate al mondo, portando in bacheca - dal 1986 al 2017 - ben 26 trofei, tra cui 8 Campionati italiani, 5 Coppe dei Campioni (Champions League), 6 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee, 3 titoli mondiali per club e 1 Coppa Italia. È stato questo, e non solo, il presidente Silvio Berlusconi.Quello di Villa Ernesta a Trani è stato l’ennesimo evento di successo organizzato dal Milan Club Margherita di Savoia, da anni impegnato nella promozione dei valori sportivi e contraddistinguendosi inoltre per la smisurata passione per i colori rossoneri del Milan. Negli anni, il club è diventato un punto di riferimento per i tanti tifosi rossoneri che abitano la Sesta Provincia pugliese, organizzando eventi, incontri e trasferte per seguire la squadra in ogni momento della stagione calcistica. Grazie alla collaborazione con A.I.M.C. Puglia, il club ha rafforzato tra l’altro la sua presenza sul territorio, creando una rete di supporto e amicizia tra i tifosi.