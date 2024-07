Da Milano a Taranto ad oltre 100 km orari

Alla mezzanotte di domenica 7 luglio parte la 37° edizione della Milano Taranto, evento rievocativo che vedrà oltre 150 moto d'epoca attraversare l'Italia per giungere a Taranto nel pomeriggio di sabato 13 luglio. Alla mezzanotte di domenica 7 luglio parte la 37° edizione della Milano Taranto, evento rievocativo che vedrà oltre 150 moto d'epoca attraversare l'Italia per giungere a Taranto nel pomeriggio di sabato 13 luglio.





Dal 1937 al 1956, con una pausa dovuta alla guerra, la Milano Taranto è stata una vera e propria gara di velocità. I centauri, partiti da Milano alla mezzanotte, raggiungevano Taranto il giorno dopo, guidando per tutta la notte, con una percorrenza media intorno ai 100 km/h.





Alla guida delle moto di questa edizione ci sono piloti provenienti da tutta Italia (compresi un tarantino ed uno di Crispiano), ma anche da Germania, Austria, Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Ungheria, Australia e Stati Uniti.





All'arrivo a Taranto, sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nei pressi della Rotonda del Lungomare, concorrenti e staff saranno accolti da una folla di pubblico festante e da un ristoro curato dal Lambretra Club Taranto, con la collaborazione di alcune aziende locali, per gustare le prelibatezze del territorio.





L'arrivo sarà preceduto da una "scorta" di auto storiche delle forze dell'ordine del Club Alfisti in Pattuglia Onlus e dalla fanfara dei Bersaglieri.





Per chi vorrà conoscere le bellezze culturali di Taranto ed eventualmente partecipare, anche nei giorni successivi a visite guidate (anche in lingua inglese), saranno a disposizione le guide di Taranto Grand Tour e i calessini di Taranto in Calessino.