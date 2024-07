EF Solare Italia acquisisce SCS Ingegneria: un passo avanti nel settore delle rinnovabili

MILANO – EF Solare Italia, uno dei principali operatori fotovoltaici in Italia e in Europa, ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di maggioranza di SCS Ingegneria. EF Solare Italia è controllata al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipata al 30% da Crédit Agricole Assurances. L’accordo prevede la permanenza nella compagine societaria degli attuali soci di SCS Ingegneria, impegnati direttamente nella società.SCS Ingegneria, fondata nel 1985 ad Ostuni, è una delle maggiori società di ingegneria in Italia, specializzata nello sviluppo e progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Negli anni, SCS ha maturato una vasta esperienza in Italia e all’estero, collaborando con i principali attori del mercato delle rinnovabili e sviluppando e progettando 8 GW di nuova capacità rinnovabile.“L’entrata nel capitale di SCS rappresenta un passo strategico per EF Solare. SCS è in grado di offrire un importante contributo al nostro know-how tecnico e ingegneristico, rafforzandolo ed estendendolo a nuove tecnologie rinnovabili e di stoccaggio elettrolitico. Fondamentale sarà il contributo all’attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile oltre all’accelerazione del programma di revamping e repowering sui nostri impianti. Grazie a SCS, ci attendiamo un più efficace presidio di ambiti della catena del valore, che saranno sempre più chiave nel percorso di transizione energetica e di industrializzazione del nostro settore. L’acquisizione di SCS Ingegneria si inserisce nel percorso di trasformazione intrapreso da EF Solare tre anni fa e ha un importante valore anche nella prospettiva di un progetto industriale più ampio nel settore dell’energia”, ha dichiarato Andrea Ghiselli, CEO di EF Solare.Vincenzo Cavallo e Antonio Sergi, soci fondatori di SCS Ingegneria, hanno commentato: “L’ingresso di EF Solare Italia apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita e consentirà di creare valore addizionale dalle nostre competenze in ambito di rinnovabili. Siamo certi di apportare un grande contributo al Gruppo EF Solare, che ci accoglie grazie alla nostra esperienza e al track record nazionale e internazionale che ci contraddistingue”.Gli advisor dell’operazione sono stati: per EF Solare, PWC Strategy&, lo studio legale PWC TLS, DNV; per SCS Ingegneria, PROTHEA s.r.l. e lo studio legale Legance.Con questa acquisizione, EF Solare Italia rafforza il suo ruolo di leader nel settore delle energie rinnovabili, consolidando la sua presenza e competenza nel mercato e accelerando il processo di transizione energetica a livello nazionale ed internazionale.