Esercito: avvicendamento dell'infermeria presidiaria di Bari

BARI - Si è svolta a Bari, presso il Quartier Generale del Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, la cerimonia di avvicendamento tra il primo Direttore dell’Infermeria Presidiaria di Bari, Colonnello Dario Carbone, cedente, e il Tenente Colonnello Francesco Paolo Fornaro, subentrante.La cerimonia, presieduta dal Brigadier Generale Domenico Carbone, Capo Reparto Sanità del Comando Sanità e Veterinaria dell’Esercito, ha visto la partecipazione di rappresentanti di EDRC, sia dell’Esercito che delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, insistenti nel bacino areale di competenza dell’Infermeria Presidiaria.Nel suo discorso di saluto, il Direttore cedente, Colonnello Carbone, ha ringraziato il personale dell’Infermeria Presidiaria per il lavoro svolto durante il suo mandato, in particolare per l’impegno profuso nel corso dell’esercitazione “Leone Alato 2023” e della recente operazione “Egnazia 2024”, nella quale l’Esercito ha concorso alla sicurezza dell’evento G7.Il Capo Reparto Sanità, Brigadier Generale CARBONE ha espresso parole di compiacimento per l’attività svolta dal Direttore cedente e un fervido augurio di buon prosieguo a quello subentrante.L’infermeria Presidiaria di tipo A di Bari, posta alle dipendenze del Comando Logistico, quale Comando di Vertice, e del Comando Sanità e Veterinaria, quale Comando Intermedio, è stata costituita a partire dal 1º gennaio 2023 a seguito della riorganizzazione sanitaria areale, ed è deputata al sostegno sanitario diretto degli Enti di Forza Armata che insistono in Puglia e in Basilicata.