Evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro a Taranto: la Guardia di Finanza scopre un circolo ricreativo con slot machine illegali

TARANTO - La Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro a Taranto, legata all’uso illecito di slot machine in un circolo ricreativo. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 12 apparecchi non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, strumenti utilizzati per eludere i controlli fiscali.

Il titolare dell’attività è stato segnalato all’autorità competente per ulteriori provvedimenti. Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro le frodi fiscali e il gioco d’azzardo illegale, fenomeni che danneggiano l’economia locale e nazionale.

Le indagini proseguono per determinare l’estensione delle attività illecite e per individuare eventuali altri responsabili coinvolti.