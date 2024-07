Tragedia a Vieste: turista 64enne perde la vita in acqua a Punta delle Sirene

VIESTE - Un turista di 64 anni, proveniente dalla provincia di Padova, è deceduto mentre nuotava con la moglie. L'incidente è avvenuto alla fine del lungomare Mattei.

Secondo le testimonianze, la donna ha perso di vista il marito e si è recata a riva per chiedere aiuto al bagnino. La Capitaneria di porto è intervenuta rapidamente e, dopo circa 20 minuti, il corpo dell'uomo è stato avvistato a un miglio dal punto in cui stava nuotando.

Per circa 40 minuti, il personale del 118 e un medico dell’elisoccorso hanno tentato di rianimare l'uomo, purtroppo senza successo. La comunità locale e i turisti presenti sono rimasti profondamente scossi dalla tragedia. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte del decesso.