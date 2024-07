Giovinazzo, esplosione notturna al bancomat della Monte dei Paschi di Siena

GIOVINAZZO – La banda dei bancomat torna a seminare il panico in provincia di Bari. Nella notte, intorno alle 3:30, il dispositivo Atm della filiale della Monte dei Paschi di Siena a Giovinazzo è stato fatto saltare in aria.L'esplosione, avvenuta con precisione e rapidità, ha svegliato di soprassalto i residenti della zona, creando una situazione di grande allarme. I ladri, dopo aver messo a segno il colpo, sono riusciti a fuggire con il bottino, lasciando dietro di sé distruzione e sgomento.La deflagrazione ha causato danni significativi all’edificio, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. Al momento, la polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per raccogliere indizi utili all'identificazione dei responsabili.Questo episodio si aggiunge a una serie di attacchi ai bancomat che ha colpito la provincia di Bari negli ultimi mesi, aumentando la preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Le forze dell'ordine stanno intensificando le operazioni di pattugliamento notturno nel tentativo di prevenire ulteriori atti criminosi e assicurare i colpevoli alla giustizia.