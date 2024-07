Taranto, Giochi del Mediterraneo: affidati gli incarichi per 4 grandi opere

TARANTO - Altro passo decisivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito delle attività programmate per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Espletato il relativo iter procedurale, attraverso distinte determine dirigenziali, a firma dell’ing. Simona Sasso, sono stati assegnati gli incarichi per quattro importanti progetti di adeguamento e rifacimento delle strutture sportive che saranno utilizzate per le gare dell’evento internazionale. - Altro passo decisivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito delle attività programmate per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Espletato il relativo iter procedurale, attraverso distinte determine dirigenziali, a firma dell’ing. Simona Sasso, sono stati assegnati gli incarichi per quattro importanti progetti di adeguamento e rifacimento delle strutture sportive che saranno utilizzate per le gare dell’evento internazionale.





Il primo intervento, che prevede un importo contrattuale pari a 258.733,19 euro, riguarda il "Palamazzola", che sarà trasformato in una struttura all’avanguardia, pronta ad accogliere atleti e spettatori con standard di sicurezza e comfort elevati.





Parallelamente, i Giardini Peripato saranno oggetto di un’importante opera di adeguamento e ristrutturazione finalizzata alla creazione di zone in cui ospitare alcune delle gare previste dalla manifestazione del 2026. Facendo leva su un investimento di euro 89.633,89, il volto dei giardini assumerà un aspetto moderno e funzionale, con spazi verdi e strutture sportive che saranno integrati in un unico contesto armonioso.





Un altro progetto cruciale è quello che darà vita all’adeguamento normativo, tecnico e sportivo dello Stadio di Atletica "Giuseppe Valente" al rione Salinella. Con un importo contrattuale di euro 181.460,30, questo intervento garantirà che la nuovissima infrastruttura inaugurata lo scorso mese rispetti i più alti livelli previsti dalle linee guida e dalle normative che disciplinano la sicurezza e la funzionalità degli impianti, offrendo agli atleti un ambiente ideale per gli allenamenti e le competizioni.





Il raggiungimento dello stesso obiettivo è previsto per il Campo Comunale di Talsano "Renzino Paradiso" che, sottoposto a mirate opere di riqualificazione e adeguamento, grazie ad un investimento di 242.853,69 euro, diventerà una struttura moderna, sicura e pronta ad ospitare appuntamenti sportivi di grande richiamo.





Questi interventi, caratterizzati da un significativo investimento complessivo (oltre 750mila euro), rappresentano un impegno concreto dell’Amministrazione comunale per garantire impianti sportivi di eccellenza in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ogni progetto è stato accuratamente pianificato per assicurare che le infrastrutture siano pronte ad ospitare atleti e spettatori in condizioni ottimali, contribuendo al successo dell’evento e al futuro sportivo del capoluogo ionico, che il prossimo anno sarà fra le "Città Europee dello Sport", prestigioso riconoscimento che conferma come Taranto stia risultando sempre più apprezzata anche a livello internazionale.