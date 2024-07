Gran Shopping Molfetta: al via i saldi estivi

Oltre ad essere un luogo piacevole e accogliente, fresco e comodo in cui trascorrere del tempo dedicato sia allo shopping, il centro commerciale di Molfetta dispone di tante zone per poter rilassarsi sia all'interno che all'esterno nelle nuovissime aree relax con zona gioco per i più piccoli, oltre a dedicarsi alla buona cucina, potendo scegliere tra tante tipologie di ristoranti e locali, bar e gelaterie adatte ad ogni palato, necessità e voglia.

In un momento di grande fermento turistico infatti, il centro commerciale di Molfetta riesce ad intercettare un pubblico sempre più vasto di persone in arrivo da fuori regione e tanti sono anche gli stranieri che hanno modo di trovare tutto ciò che serve tra la vasta offerta e varietà di negozi.

MOLFETTA - Sta per iniziare uno dei periodi dell’anno più attesi tra gli appassionati di shopping, e il centro Gran Shopping Molfetta è pronto per accogliere chi aspettava da tempo il 6 luglio per l’avvio dei saldi estivi. I 102 negozi del centro commerciale molfettese offriranno un ricco ventaglio di occasioni per ogni tipo di esigenza, e i più attenti potranno avere un’anticipazione sulle sorprese che a breve arriveranno per rinnovare con nuove aperture le gallerie del Gran shopping, tra i poli commerciali più autorevoli e amati per lo shopping in Puglia e non solo.