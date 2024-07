Inaugurata la XXXI edizione del concorso di ceramica contemporanea 'Mediterraneo' a Grottaglie

GROTTAGLIE - In rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione ufficiale della XXXI edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo". La manifestazione, che si terrà presso l'atrio del Castello Episcopio di Grottaglie, avrà luogo da oggi fino al 6 ottobre 2024. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Come Regione - prosegue -, sosteniamo direttamente questa importante iniziativa, in stretta collaborazione con il Comune di Grottaglie. Invito personalmente esteso dal Sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò, al quale va il mio ringraziamento per l’attenzione riservata a questa occasione, ho avuto modo di apprezzare le suggestioni della serata, che ha visto un palcoscenico animato da artisti affermati provenienti da tutto il mondo.Il Concorso "Mediterraneo", nato nel 1971, è ormai una manifestazione di grande valore culturale per l'intera Puglia, riuscendo a conquistare la stima di critici e collezionisti d’arte a livello internazionale. La 31ª edizione di quest'anno, a riprova del successo acquisito nel tempo, ha ricevuto un numero record di oltre 200 candidature. La giuria di esperti ha selezionato poco meno di 50 opere, che saranno esposte al pubblico da questa sera per l’intera durata del concorso.