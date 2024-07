Incidente stradale tra ciclisti e auto sulla Putignano - Gioia del Colle: due feriti gravi

PUTIGNANO - Stamattina intorno alle 7:40 lungo la strada che collega Putignano a Gioia del Colle, un gruppo di ciclisti amatori è stato coinvolto in un grave incidente stradale con un'auto, che ha causato ferite significative a due persone.Secondo una prima ricostruzione degli eventi, i due ciclisti avrebbero impattato violentemente contro un'auto che li precedeva lungo la strada. L'urto ha causato la caduta rovinosa dei ciclisti sull'asfalto, provocando lesioni di una certa gravità.Immediatamente sono stati allertati gli operatori sanitari del 118, che sono intervenuti prontamente con ambulanze provenienti da Noci e Putignano. I due ciclisti feriti sono stati stabilizzati e trasportati in codice giallo presso gli ospedali "Miulli" di Acquaviva delle Fonti e "San Giacomo" di Monopoli, dove sono stati sottoposti agli accertamenti necessari.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e le possibili cause che hanno portato a questo tragico evento.Attualmente, si attendono ulteriori aggiornamenti riguardo alle condizioni dei ciclisti e agli sviluppi dell'indagine da parte delle autorità competenti.Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, soprattutto in presenza di gruppi di ciclisti e altri veicoli vulnerabili.