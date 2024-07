Addio al professor Vito Leonardo Miniello: il mondo della pediatria piange la sua scomparsa

Giuseppe Di Mauro ha voluto rendere omaggio alla memoria di Vito Leonardo Miniello con parole cariche di affetto e stima: "Vito è stato un grande esperto di nutrizione e allergologia, nonché un pilastro della Sipps. Ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere dei nostri bambini, mostrando una dedizione straordinaria e un cuore immenso che ha accompagnato generazioni di famiglie. Oltre alla sua competenza medica, ha offerto un conforto umano senza pari".

Il presidente Di Mauro ha condiviso il suo lungo rapporto con il professor Miniello, durato oltre vent'anni, sottolineando come il suo impegno professionale si sia trasformato in una vera missione di amore. "Le sue parole di conforto, i suoi gesti di cura e la sua presenza rassicurante e gioiosa rimarranno per sempre impressi nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarlo e di collaborare al suo fianco", ha aggiunto.

Docente di nutrizione pediatrica presso l'Università di Bari, Vito Leonardo Miniello ha lasciato un segno indelebile nella comunità scientifica. Negli ultimi quindici anni, ha contribuito in modo significativo alla Società scientifica Sipps, mettendo la sua esperienza e creatività al servizio della realizzazione di numerose Consensus e Guide pratiche che hanno avuto eco non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

"La Sipps deve molto a Vito - ha rimarcato Di Mauro - il suo contributo è stato esemplare. La sua grande creatività si è manifestata in ogni dettaglio, dalle locandine dei congressi ai geniali acronimi come 'Help', che hanno caratterizzato le nostre iniziative. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno di intelligenza e originalità, ci siamo rivolti a lui con fiducia".

La comunità scientifica e pedagogica perde non solo un professionista di spicco ma anche un uomo che ha saputo incarnare i valori umani più profondi nel suo lavoro quotidiano. Il suo ricordo continuerà a ispirare e guidare nel campo della pediatria preventiva e sociale.