Indietro non si torna: Giorgia Meloni traccia la linea rossa in Fratelli d'Italia

"No a razzismo e antisemitismo"



Meloni ribadisce un principio fondamentale: "Non c'è spazio, in Fratelli d'Italia, per posizioni razziste o antisemite". Questo messaggio non è solo una reazione ai recenti eventi, ma un richiamo alla lunga storia di evoluzione del partito. Meloni ricorda che i partiti di destra da cui molti membri di FdI provengono hanno già affrontato e condannato il passato fascista.



Le espulsioni e le responsabilità



Il messaggio è chiaro: chi non aderisce a questi principi non può far parte del partito. Le espulsioni e sospensioni degli attivisti identificati nei video sono imminenti. Meloni non esita a criticare anche i vertici del partito che avrebbero dovuto intervenire tempestivamente per prevenire tali comportamenti.



La commissione Segre e la richiesta di chiarezza



Nel frattempo, la commissione guidata dalla senatrice a vita Liliana Segre, incaricata di combattere razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, ha chiesto all’unanimità di acquisire i documenti di Fanpage per approfondire l'accaduto. Questa iniziativa è stata sollecitata da Elio Vito, ex forzista, e accolta con favore dalla stessa Segre.



Meloni contro Forza Nuova



La reazione di Forza Nuova, per voce di Roberto Fiore, non si è fatta attendere. Fiore ha criticato Meloni, sostenendo che l'antifascismo è una richiesta delle élite politiche e che il fascismo, secondo lui, sta tornando nei cuori dei popoli. Ma Meloni è decisa: "Chi non è in grado di capirlo, o chi non ha compreso questo percorso, chi non è in condizione di tenere il passo, non può far parte di Fratelli d'Italia".

ROMA – "Indietro non si torna." Con queste parole, Giorgia Meloni è perentoria e ultimativa riguardo il futuro e la condotta interna di Fratelli d'Italia. In una lettera inviata ai dirigenti del partito, la premier e fondatrice di FdI affronta il recente scandalo che ha coinvolto il movimento giovanile del partito. Sebbene non citi esplicitamente i filmati di Fanpage che mostrano comportamenti antisemiti, razzisti ed esaltazioni del nazismo da parte di alcuni militanti, Meloni esprime chiaramente la sua indignazione per l’accaduto.