'La Parola scolpita': a Polignano la mostra dedicata alla Bibbia

POLIGNANO A MARE - “La Parola scolpita” è la mostra ospitata nella chiesa Matrice di Polignano a Mare che si potrà visitare per tutta l’estate. Otto grandi pannelli con immagini tratte dai Musei vaticani, in particolare frontoni di marmo di sarcofagi degli antichi Romani benestanti, di fede cristiana, del sec. IV. Le immagini alludono alla risurrezione e alla vita dell'aldilà: splendide sculture di Giona con il mostro marino, il passaggio del Mar Rosso, l'arca di Noè. Ma anche i Magi, personaggi non appartenenti al popolo di Israele nei quali tanti "pagani" divenuti cristiani si potevano riconoscere.Le sculture in rilievo sono poco note al grande pubblico, ma suggestive e di grande forza espressiva. Come spiega don Gaetano Luca, parroco della Chiesa Matrice, “la Parola della Bibbia diventa una Parola scolpita... non solo nel marmo. Più che una mostra, i visitatori che entreranno in Chiesa potranno vivere una vera e propria esperienza culturale e spirituale. Non saranno solo dei semplici spettatori di pannelli ma entreranno in un vero e proprio processo dinamico che li coinvolgerà in un percorso interiore”.Della mostra si è parlato durante il Libro Possibile, in occasione della presentazione del libro “Nuovo Testamento greco-italiano”, a cura di Mario Cignoni, docente di Greco alla Facoltà valdese di teologia e Segretario generale della Società biblica in Italia (Roma). “Innanzitutto – dichiara don Gaetano Luca - la mia gratitudine nei confronti della Società Biblica in Italia per la mostra che resterà esposta per tutta l'estate. È bellissimo vedere e ascoltare la Parola di Dio. Attraverso la Parola di Dio noi possiamo incontrare la figura del Cristo vivente e parlato. L'augurio che faccio a tutti coloro che entrando in Chiesa vorranno guardare la mostra, è che vedendo la 'Parola' possano intravedere il volto vero di Cristo".In pochi giorni sono stati già centinaia i visitatori che hanno apprezzato l’esposizione che ha il prezioso compito di raccontare, attraverso i passi più celebri ma anche più originali, come la Bibbia sia non solo il testo di riferimento ma anche la base dell’intera arte cristiana presente in tutto il mondo. “Si tratta – aggiunge don Gaetano – di opere dal valore inestimabile, come le chiese, le sculture e i dipinti. Opere che nascono dal racconto e lo supportano per far incontrare Dio e l’uomo”.L’ingresso alla mostra è gratuito ed è possibile visitarla tutti i giorni negli orari di apertura della chiesa Matrice.