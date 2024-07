Macabra scoperta a Serranova di Carovigno: 84enne ritrovato senza vita nel suo terreno

CAROVIGNO - Serranova di Carovigno è stata teatro di una tragica scoperta. Un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita in un terreno di sua proprietà. Il decesso, secondo le prime stime, risalirebbe a qualche giorno fa. Accanto al corpo senza vita dell'anziano, c’erano i suoi tre fedeli cani, che non si sono mai allontanati.L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini preoccupati per l'assenza dell'uomo, che non vedevano da giorni. Le autorità sono subito intervenute: sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Durante il sopralluogo, non sono state trovate tracce di violenza sul cadavere, escludendo così, almeno per ora, l'ipotesi di un evento criminoso.Insieme alle forze dell'ordine, è intervenuto anche il personale del 118 che ha prestato soccorso alla moglie dell'uomo, costretta a letto e impossibilitata a muoversi. La donna, in condizioni delicate, è stata assistita sul posto.Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della morte, ma le prime ipotesi parlano di un decesso naturale.