Trani, Festival Il Giullare: gala in piazza Duomo per il gran finale

Grande show ai piedi della Cattedrale con tanti ospiti in arrivo da tutta Italia per raccontare la propria storia di successo e rinascita nell'impegno sociale, nelle arti, nello sport come ad esempio il trionfo di Giusy Sbaglio alle paralimpiadi nella danza paralimpica, o Beatrice Tassone, fumettista albina e autistica che lavora da PizzAut a Milano, ed esibizioni di artisti come Francesca Cesarini, ballerina di pole dance senza braccia e con una gamba sola, trionfatrice di Italia's Got Talent '23, e tanti altri musicisti e danzatori.





Ospiti del giullare anche Antonio Giampietro, Garante per le persone con disabilità della Regione Puglia e altre personalità istituzionali in arrivo da Milano, Avellino e Catanzaro. In allegato il comunicato con tutte le informazioni.



TRANI - Il Festival Nazionale il Giullare, manifestazione contro ogni barriera della disabilità unica nel panorama italiano, chiude la XVI edizione con il Gala del Giullare domani, domenica 28 luglio a Trani alle ore 21, in piazza Duomo.