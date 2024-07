Momenti di paura a Bari: incidente su Corso Vittorio Veneto

BARI - Attimi di terrore questa mattina su corso Vittorio Veneto, all’altezza del Park&Ride. Un grave incidente ha coinvolto un motociclista 45enne, che è stato violentemente sbalzato dalla sua moto mentre era fermo al semaforo.Secondo le prime ricostruzioni, una macchina ha colpito in pieno il centauro, proiettandolo a diversi metri di distanza. L'uomo, a causa dell'impatto, ha subito gravi lesioni ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.Le forze dell'ordine sono subito intervenute per gestire il traffico e avviare le indagini per stabilire la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto sono giunti anche i soccorsi che hanno prestato le prime cure al motociclista prima del suo trasporto in ospedale.Al momento, non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni del 45enne. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico nella zona, con la viabilità temporaneamente deviata per permettere le operazioni di soccorso e rilievo.