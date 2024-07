Momenti di tensione al quartiere Madonnella di Bari: uomo in stato confusionale soccorso dal 118

BARI - Attimi di tensione ieri sera al quartiere Madonnella di Bari, dove un uomo di 32 anni, in stato confusionale, ha creato scompiglio per strada. L’uomo, visibilmente alterato, ha iniziato a lamentarsi di essere stato colpito in viso da uno spray urticante. In preda al bruciore, si è avvicinato ad una fontana pubblica per lavarsi gli occhi, attirando l’attenzione di numerosi passanti preoccupati.

Diverse persone hanno assistito alla scena e, preoccupate per le condizioni del 32enne, hanno chiamato il 118. Poco dopo, sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso.

Tuttavia, la situazione è degenerata ulteriormente: l’uomo, preso dal panico, ha rifiutato le cure mediche, arrivando a tentare di aggredire il personale sanitario e a denudarsi in pubblico. Nonostante la difficoltà del momento, i sanitari sono riusciti a calmarlo, convincendolo a salire sull’ambulanza.

Il 32enne è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove è stato sottoposto ad una visita psichiatrica per valutare il suo stato mentale e determinare le cause del suo comportamento.