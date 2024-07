Incendio a Barletta: in salvo tre cittadini stranieri

BARLETTA - La scorsa notte un incendio è divampato in un immobile a pianterreno in via Venezia, mettendo in pericolo la vita di tre cittadini di nazionalità straniera che si trovavano all’interno. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite.

Due degli occupanti sono riusciti a fuggire e raggiungere l’esterno dell'edificio, mentre il terzo si è rifugiato nel pozzo luce, dove è stato successivamente salvato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio, permettendo di trarre in salvo tutte le persone coinvolte.

Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri, che stanno effettuando rilievi per determinare le cause del rogo. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa: si indaga sia su un possibile cattivo uso di una bombola del gas che potrebbe essere esplosa, sia su una natura accidentale dell’incidente.

Le autorità sono al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto e stabilire le esatte dinamiche che hanno portato allo scoppio dell’incendio.