Nave di soccorso Humanity 1: 291 persone salvate in mare, solo 111 sbarcheranno a Lampedusa

ph_Pietro Bertora

BARI - La nave di soccorso Humanity 1, con a bordo 291 persone soccorse venerdì 5 luglio, è stata indirizzata dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano (MRCC) verso Lampedusa. Tuttavia, solo 111 delle 291 persone totali verranno trasbordate dalle navi della Guardia Costiera italiana alla terraferma.

"È assurdo sbarcare solo i 111 superstiti del primo salvataggio a Lampedusa, mentre tutti gli altri devono rimanere a bordo per altri quattro giorni fino a raggiungere il lontano porto di Bari. In questo modo, le autorità italiane violano il diritto dei restanti sopravvissuti a un rapido sbarco e negano loro il necessario accesso a un'adeguata assistenza sanitaria e psicologica a terra. Inoltre, a causa dell'ulteriore ritardo di almeno mezza giornata, Humanity 1 entrerà in una situazione di maltempo con forti venti e onde alte sulla costa orientale tra tre giorni - un rischio inutile per il benessere delle restanti 180 persone a bordo", ha dichiarato SOS Humanity.

L'organizzazione non governativa ha criticato la separazione delle persone provenienti dalle tre imbarcazioni che hanno lasciato la Libia insieme. Un bambino con forti dolori addominali è stato evacuato con i suoi cinque familiari prima del trasbordo delle 105 persone rimanenti delle 111 da sbarcare a Lampedusa.

Operazioni di salvataggio

Venerdì 5 luglio, SOS Humanity ha salvato un totale di 291 persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale in tre operazioni di salvataggio. Al termine dei soccorsi, le autorità italiane hanno assegnato come luogo di sicurezza il porto di Bari, nel nord Italia. Questo transito di 1.100 km dalla posizione del salvataggio, della durata di quattro giorni, compromette il benessere dei sopravvissuti a bordo.

Primo salvataggio

L'equipaggio della nave di ricerca e soccorso Humanity 1 ha avvistato un'imbarcazione in difficoltà al largo delle coste libiche intorno alle 8:00 ora dell'Europa centrale (CEST). Si trattava di un gommone inadeguato e sovraffollato con 111 persone a bordo, nessuna delle quali aveva giubbotti di salvataggio.

Secondo salvataggio

Durante il primo salvataggio, l'aereo civile Seabird ha segnalato all'equipaggio di Humanity 1 un secondo gommone in difficoltà con 102 persone a bordo. Queste persone sono state portate a bordo della Humanity 1 intorno alle 11:30 CEST.

Terzo salvataggio

Poco dopo, l'equipaggio ha avvistato un altro gommone in difficoltà, che stava già imbarcando acqua. Coordinato dal centro di coordinamento italiano dei soccorsi, l'equipaggio ha portato a bordo dell'Humanity 1 altri 78 sopravvissuti. Le operazioni di salvataggio si sono concluse intorno alle 12:30 CEST.

L'equipaggio della Humanity 1 si sta occupando di un totale di 291 sopravvissuti, tra cui più di 100 minori, inclusi bambini e neonati. La maggior parte dei minori non è accompagnata. A bordo ci sono anche più di 40 donne, alcune delle quali sono incinte.

Intervento libico

Un motoscafo libico è arrivato sul posto dopo l'inizio delle operazioni di salvataggio. Non è stato possibile stabilire una comunicazione in inglese e l'unità libica è rimasta a distanza mentre l'equipaggio di Humanity 1 effettuava i soccorsi.

Richiesta di un tavolo di confronto

SOS Humanity ha tenuto informate tutte le autorità statali competenti durante le operazioni di salvataggio. Le autorità italiane hanno assegnato Bari come luogo di sicurezza per i 291 sopravvissuti, a più di 1.100 chilometri di distanza dal luogo del salvataggio. Questo lungo viaggio rappresenta un rischio inutile per i sopravvissuti, che dovrebbero essere autorizzati a sbarcare senza indugio nel luogo di sicurezza più vicino, che in questo caso sarebbe stato un porto in Sicilia.