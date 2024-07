Nicola Veronico S.r.l. festeggia 50 anni di storia, innovazione e impegno ambientale

MODUGNO – Mezzo secolo di storia, di amore per l’ambiente, di innovazione e progresso. La Nicola Veronico S.r.l., azienda pugliese che opera nella raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, celebra i suoi 50 anni di attività. Questo compleanno speciale rappresenta un'occasione per ricordare il contributo fondamentale delle persone che hanno lavorato fianco a fianco per scrivere la storia dell'azienda.

Una storia di successo e crescita

Con i suoi due impianti di stoccaggio a Modugno (BA) e ad Ascoli Satriano (FG), la Veronico S.r.l. è un punto di riferimento in Puglia e in Italia nel trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento. L'azienda, fondata agli inizi degli anni Venti con un'attività di compravendita di carbone e raccolta di rottami nel quartiere Libertà di Bari, è oggi una realtà consolidata con 60 dipendenti.

Celebrazioni per il 50° anniversario

Per celebrare questo importante traguardo, la famiglia Veronico ha organizzato un tour degli impianti per spiegare il funzionamento delle attività a chi non è del settore. Successivamente, si terrà un talk di circa un’ora su vari temi ambientali con alcuni dei principali protagonisti della storia dell'azienda, tra cui Nicola e Chiara Veronico, oggi ai vertici dell'azienda. Relatori del talk saranno figure di spicco come Giampiero Di Lella, Nicola Bonasia, Riccardo Piunti, Franco Venanzi, Sergio Fontana, Giorgio Zambetti e Alessandro Amato.

Nicola e Chiara Veronico

Riconoscimenti e nuovi progetti

Durante la serata, i collaboratori che da 25 anni lavorano con Veronico riceveranno un premio per la loro dedizione. Tra le nuove iniziative annunciate, spicca la realizzazione di una nuova palazzina adibita a Laboratorio di Analisi Chimico-fisica e Ricerca e Sviluppo di circa 300 mq.

Impegno ambientale e qualità

La Veronico S.r.l. è impegnata nella raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali dal 1984, garantendo sempre elevati standard ambientali e certificazioni di qualità, tra cui EMAS, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. Nel 2022, l'azienda ha recuperato 8.802 tonnellate di oli lubrificanti usati.

Innovazione e sicurezza

Con l'attivazione della nuova AIA, la Nicola Veronico S.r.l. potrà ottimizzare ulteriormente il proprio servizio. Tra i progetti futuri vi sono l'ampliamento delle capacità di stoccaggio degli impianti e la realizzazione di nuove strutture, inclusi un evaporatore per il trattamento delle miscele oleose, un impianto di neutralizzazione e un impianto di trattamento e abbattimento fumi.

Conclusioni

La Nicola Veronico S.r.l., con il suo assetto familiare e la sua dedizione all'ambiente, continua a rappresentare un modello di successo e innovazione nel settore del trattamento dei rifiuti speciali. Grazie alla visione strategica di Chiara Veronico e alla sapiente conoscenza del padre Nicola, l'azienda è pronta ad affrontare le sfide future con nuove iniziative e investimenti per garantire un impatto positivo sul contesto ambientale e soci.