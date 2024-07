Bari, completata l’installazione delle cassette portavalori gratuite sulla spiaggia di Pane e pomodoro

BARI - Come annunciato la scorsa settimana, dopo le operazioni di messa in sicurezza e di montaggio dei pannelli a copertura del manufatto che ospitava il vecchio bar di Pane e pomodoro, è stata completata questo pomeriggio l’installazione degli smart locker, cassette portavalori a disposizione dei bagnanti.Sono 36 le cassette, a utilizzo gratuito, che gli utenti potranno attivare impostando un pin associato a un numero di telefono per poi scegliere la dimensione del box e una fascia oraria, che comunque non determina l’apertura della cassetta allo scadere dell’orario indicato, se non a seguito di un input dell’utente.Nel caso in cui l’utente non ricordi il pin scelto, potrà contattare la sala operativa della Polizia locale che, una volta accertata l’identità del richiedente, sbloccherà la cassetta.Contestualmente sono stati effettuati interventi di manutenzione sulle docce ed è stato installato il primo di quattro eco-compattatori, analoghi a quelli già attivi in altri luoghi della città, che permetteranno ai bagnanti di conferire le diverse frazioni dei rifiuti.“Si tratta di piccoli accorgimenti utili a rendere più sicura e accogliente la spiaggia pubblica preferita dai baresi, sempre più spesso scelta anche dai turisti - ha spiegato il sindaco Vito Leccese che si è recato sul posto assieme ai tecnici della ripartizione IVOP -. Da qualche giorno è attivo anche il truck food che offre bevande e snack per l’intera giornata e dal 1° agosto prenderà il via il servizio di animazione e accompagnamento delle persone fragili che sarà garantito per tutto il mese di agosto. Così facendo, proviamo a presidiare questo luogo non solo con la Polizia locale ma anche con servizi e attività di socializzazione, con l’obiettivo di permettere a tutte le persone che scelgono la spiaggia di Pane e pomodoro di vivere qualche ora di svago in tranquillità. Desidero, inoltre, ringraziare gli amici del comitato cittadino di Pane e pomodoro, sentinelle attente e puntuali nel sollecitare l’amministrazione a offrire sempre più servizi di qualità ai fruitori della spiaggia”.