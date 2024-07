Pane e Pomodoro: ancora furti sulla spiaggia, denunciato un uomo

BARI - Un’altra, l’ennesima, giornata infernale a Pane e Pomodoro. Ieri, un uomo di nazionalità straniera, noto per essere stato avvistato diverse volte nella zona, ha afferrato gli zainetti di due adolescenti di soli 16 anni che si trovavano in acqua. La fuga del ladro è stata subito notata e l'uomo è stato inseguito dai volontari del Comitato di cittadinanza attiva di Pane e Pomodoro e dagli agenti della Polizia locale.All’interno degli zainetti rubati c'erano due iPhone, una carta prepagata PayPal e i documenti della coppia, nascosti in diversi punti della zona. Dopo una rapida e efficace operazione, la borsa è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre l'uomo è stato denunciato.Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato nuove misure per contrastare i furti che affliggono la spiaggia cittadina. Tra queste, l'installazione di armadietti portavalori per i bagnanti e una richiesta alla Polizia Locale di intensificare i controlli. "Sono in arrivo gli armadietti portavalori," ha dichiarato Leccese, "e abbiamo chiesto alla Polizia Locale di incrementare la loro presenza e sorveglianza dopo i numerosi episodi di furto."