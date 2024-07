Decontribuzione Sud, deputati PD Puglia: 'Misura praticamente finita, altro 'fantastico' risultato di Fitto'

ROMA - “La circolare dell’INPS su “Decontribuzione Sud” incorona il Ministro Fitto come campione delle mezze verità. Come è solito fare, anche su questa misura ha annunciato la proroga incassando gli applausi per poi fuggire il più lontano possibile, prima che si venisse a sapere a quali condizioni la stessa proroga è stata ottenuta. E le condizioni sono pessime, visto che l’esonero contributivo non spetta più a nessun assunto a partire dal 1° luglio. In sostanza, ci stiamo avvicinando alla fine di un incentivo grazie a cui negli ultimi anni l’occupazione nel Mezzogiorno è cresciuta a ritmi costanti. Ovviamente, anche di questo ‘fantastico’ risultato, dovremo ringraziare sentitamente il Ministro per il Sud.” Così Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra, deputati pugliesi del Partito Democratico.