Parigi '24: il brindisino Paolo Monna bronzo nella pistola 10 metri

PARIGI - Gli azzurri Federico Nilo Maldini, 23enne bolognese, e Paolo Monna, 26enne pugliese di Carovigno, hanno brillato nella gara di pistola 10 metri alle Olimpiadi di Parigi, conquistando rispettivamente l’argento e il bronzo. La medaglia d’oro è andata al cinese Yu Xie, che ha totalizzato 240.9 punti, superando di poco i 240.0 punti di Maldini.La prestazione di Maldini e Monna ha riempito di orgoglio l'Italia, aggiungendo due preziose medaglie al medagliere olimpico. Questo successo rappresenta la seconda medaglia pugliese in queste Olimpiadi, dopo il bronzo conquistato ieri sera dal foggiano Luigi Samele nella scherma.Federico Nilo Maldini, giovane talento bolognese, ha dimostrato grande precisione e concentrazione, lottando fino all'ultimo per l'oro. Paolo Monna, con la sua esperienza e determinazione, ha completato il podio, regalando all'Italia un doppio successo nella stessa competizione.Questi risultati sottolineano la qualità e la competitività degli atleti italiani nel tiro a segno, disciplina che continua a portare soddisfazioni e riconoscimenti. Le medaglie di Maldini e Monna sono il frutto di anni di allenamento intenso e dedizione, e rappresentano un forte segnale per il futuro del tiro a segno italiano.