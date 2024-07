Magna Grecia Festival: 'Tiempo ‘e veleno', concerto e album

TARANTO - Mercoledì 31 luglio alle 20.00 sull’Isola di San Pietro, progetto in via eccezionale ospitato dalla Marina Militare: “Tiempo ‘e veleno”, concerto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Insieme con il cantautore napoletano, i musicisti Martino De Cesare (chitarra) e Marco Caligiuri (batteria). Prenotazione obbligatoria traghetto (6.10euro), imbarco alle 18.30.Quinto appuntamento con il Magna Grecia Festival dal sapore doppiamente speciale: la spettacolare bellezza del sito che ospiterà il programma musicale in questione che coincide con la pubblicazione dell’album fresco di stampa legato allo stesso progetto che vede protagonisti l’ICO Magna Grecia e Gragnaniello, artista con il quale l’orchestra in passato ha realizzato momenti musicali di grande spessore.Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano, è considerato uno dei maggiori autori e interpreti italiani. Durante la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui quattro Targhe Tenco. Ha scritto testi e composto musica anche per altri artisti. Tra questi, Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano. Ha frequentato le elementari nella scuola “Oberdan”, dove ebbe come compagno di classe Pino Daniele.Fra i progetti condivisi con l’Orchestra Magna Grecia, anche “Viento ‘e terra”, un sentito tributo al suo amico fraterno Pino Daniele. «Ci eravamo incontrati spesso – dice Gragnaniello – anche in Toscana, dove risiedeva. Non mi rivolgevo mai a Pino “l’artista”, parlavo con Pino “l’amico”, mio vecchio compagno di scuola: quando ci guardavamo e restavamo in silenzio, quei momenti li riempiva la musica, eseguita con le nostre due chitarre. “Viento’ ‘e terra” è stato uno dei progetti condivisi con l’Orchestra della Magna Grecia, con la quale ho grande affiatamento, tanto da aver realizzato anche l’album legato a quest’ultimo progetto. Pino, a proposito di questa collaborazione, avrebbe parlato di “feeling sicuro”, un sentimento che diventa ogni volta più forte».«La nostra città – dichiara il direttore Piero Romano – è ricca di luoghi nei quali è possibile avvertire cultura e, di conseguenza, amarla incondizionatamente; l’Orchestra della Magna Grecia lo scorso anno in occasione del MAP Festival, è stata la prima a tenere un concerto all’Isola di San Pietro, motivo che ci ha reso orgogliosi, tanto che resteremo eternamente grati alla Marina Militare».Scopo dell’intera rassegna è quello di rivolgere con la musica e l’Orchestra della Magna Grecia una dedica ai nostri incomparabili tramonti, offrendo al pubblico e ai turisti momenti di grande emozione, bellezza e alto profilo culturale. Protagonisti della rassegna giunta alla ventunesima edizione, siti, masserie e villaggi fra i più noti e attrattivi della nostra provincia.La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto e la Marina Militare. Particolare ringraziamento, inoltre, a titolari e direttori dei lidi che in queste settimane offrono ospitalità e collaborazione all’intero programma. Il Magna Grecia Festival è stato realizzato anche grazie al sostegno di Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine e Five Motors. Patrocinio della Regione Puglia.“Tiempo ‘e veleno”, concerto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Prenotazione obbligatoria (online vivaticket) traghetto (6.10euro), imbarco alle 18.30. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.