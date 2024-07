Parigi '24: Luca De Tullio in finale negli 800 stile libero

PARIGI - Il nuotatore barese Luca De Tullio ha conquistato un posto nella finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. De Tullio si è qualificato con il settimo tempo complessivo, assicurandosi la possibilità di competere per una medaglia. Insieme a lui, anche Gregorio Paltrinieri, che ha ottenuto il terzo tempo, sarà in finale. La gara è in programma per domani sera alle 21.Dopo la semifinale, De Tullio ha condiviso la sua emozione: “Vedere Martinenghi e i ragazzi della staffetta andare così forte ti mette quella voglia di farti vedere per dimostrare che ci sei. Oggi mi sono divertito un sacco. Mi sentivo bene in acqua e quando ho guardato il tempo mi sono buttato a terra in lacrime. Ora che ho rotto il ghiaccio è in discesa. Poi Paltrinieri è venuto ad abbracciarmi”.La qualificazione di De Tullio segna un importante traguardo per il nuotatore e aggiunge ulteriore entusiasmo alla squadra italiana di nuoto. L'Italia ripone grandi speranze in Paltrinieri, un veterano e campione, e ora anche in De Tullio, giovane promessa del nuoto azzurro. La finale di domani sera si preannuncia emozionante, con i due italiani pronti a dare il massimo per salire sul podio olimpico.