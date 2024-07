Parigi '24: Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale a Parigi

Instagram

PARIGI - Jasmine Paolini raggiunge con determinazione gli ottavi di finale del torneo olimpico di singolare femminile, in corso sui campi del Roland Garros. La tennista azzurra, testa di serie numero 4, ha offerto una prestazione straordinaria, superando agilmente un'avversaria di tutto rispetto come la polacca Magda Linette.Con un netto 6-4 6-1, Paolini ha dominato il match in appena un'ora e venti minuti. La 28enne toscana ha mostrato grande solidità e determinazione, confermando il suo ottimo stato di forma.La vittoria contro Linette, nota per essere un'avversaria ostica, rappresenta un importante passo avanti per Paolini, che ora guarda con fiducia ai prossimi incontri del torneo. Con questa prestazione, l'azzurra ha consolidato la sua posizione tra le favorite per una medaglia olimpica, alimentando le speranze dei tifosi italiani.I prossimi incontri si preannunciano avvincenti, con Paolini che cercherà di proseguire il suo cammino vincente e raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in questa edizione dei Giochi Olimpici.