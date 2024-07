'Passaggio del Martelletto' del Rotary Club Taranto Magna Grecia, è Giuseppe Barbera il nuovo Presidente

TARANTO - L’ammiraglio Giuseppe Barbera è il nuovo presidente del Rotary Club Taranto Magna Grecia. Venerdì 5 luglio presso il Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo si è svolta la tradizionale cerimonia del "Passaggio del Martelletto" del club tra il presidente uscente, l’imprenditore Cosimo Varvaglione, e l’ammiraglio Giuseppe Barbera. - L’ammiraglio Giuseppe Barbera è il nuovo presidente del Rotary Club Taranto Magna Grecia. Venerdì 5 luglio presso il Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo si è svolta la tradizionale cerimonia del "Passaggio del Martelletto" del club tra il presidente uscente, l’imprenditore Cosimo Varvaglione, e l’ammiraglio Giuseppe Barbera.





Cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi soci e ospiti che hanno voluto rendere omaggio al lavoro svolto dal presidente uscente e dare il benvenuto a Barbera nella sua nuova veste di presidente.





Per l’anno rotariano 2024-25 (l’anno rotariano inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo) il club ha infatti scelto come proprio presidente Giuseppe Barbera, che nell’anno rotariano appena concluso, durante il quale ha svolto l’incarico di segretario di club, ha affiancato il presidente uscente nello svolgimento delle tante iniziative portate avanti e che Varvaglione nel suo discorso ha dettagliatamente illustrato ai presenti. Il presidente uscente ha inoltre espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante il suo mandato dal consiglio direttivo, evidenziando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi del club.





Un momento davvero importante e fortemente simbolico quello del passaggio del martelletto che rappresenta la continuità nel perseguimento degli obiettivi generali del club.





Dopo il tradizionale scambio del collare, che sancisce formalmente il passaggio del testimone tra presidenti, il nuovo presidente ha espresso il suo entusiasmo e la sua determinazione nel portare avanti la missione del Rotary.





"La magia del Rotary" è il motto scelto dalla presidente del Rotary International, Stephanie Urchick, per l’anno rotariano 2024/2025, un tema che Barbera ha spiegato come simbolo di trasformazione e di impatto positivo nella comunità. "La ‘magia’ è un potente promemoria del motivo per cui siamo rotariani – ha dichiarato Barbera nel suo discorso inaugurale – ovvero, per servire gli altri, per migliorare le nostre comunità, e per creare un mondo migliore".





Il nuovo presidente ha inoltre illustrato ai presenti gli obiettivi da realizzare nell’anno rotariano appena iniziato sia nel nostro territorio che a livello internazionale, obiettivi che saranno raggiungibili solo con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soci, attraverso la stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche e con i media.





Barbera ha quindi presentato la squadra che lo supporterà nel corso del suo mandato, ovvero il vicepresidente Gianni Lasalvia, il segretario, Massimo Ruta, il prefetto Tiziana Pica, il tesoriere Maria Teresa Basile, i consiglieri: Vincenzo Dimastromatteo, Angelo Maggio, Vincenzo Ruggiero e Ermenegildo Ugazzi. Completano la squadra il past president Varvaglione, Deborah Tarantini, presidente eletto per l’a.r.2025-26, mentre l’istruttore di club è Antonio Rubino.





Al termine del suo intervento il neopresidente ha quindi passato la parola a Vincenzo Pavone, Assistente del Governatore Lino Pignataro, che, dopo aver portato il saluto del governatore ha concluso la cerimonia ringraziando Varvaglione per quanto fatto nel suo anni di presidenza e formulando a Barbera ed a tutto il club l’augurio di buon lavoro per il nuovo anno rotariano.