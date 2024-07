Presentazione della Rivista 'La calce e il dado' a Molfetta

Partecipanti e Interventi

Alla presentazione interverranno diverse figure di spicco del panorama letterario e culturale:

Corrado Azzollini , direttore responsabile della rivista.

, direttore responsabile della rivista. Gianni Antonio Palumbo , direttore editoriale.

, direttore editoriale. Vito Davoli , vicedirettore responsabile e grafico.

, vicedirettore responsabile e grafico. I redattori Nicola Accettura, Marco Ignazio de Santis, Mariasole Di Cosmo, Giulia Notarangelo, Giulia Poli Disanto, Anna Santoliquido e Alfredo Vasco.

Inoltre, in collegamento online da Milano, parteciperà il poeta Guido Oldani, ideatore del movimento letterario Realismo Terminale e socio onorario dell’APS Verso Levante.

Dettagli dell'Evento

La rivista “La calce e il dado” si propone come un nuovo punto di riferimento per la letteratura contemporanea, con un focus particolare sulle espressioni culturali e artistiche del Mediterraneo. La presentazione sarà un'occasione per discutere i contenuti del primo numero, conoscere gli autori e gli ideatori del progetto, e approfondire le tematiche che la rivista intende esplorare.

Informazioni Pratiche

L’evento si svolgerà presso lo Spazio “Padre Martini” nella suggestiva cornice della Basilica Madonna dei Martiri a Molfetta. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati alla letteratura e alla cultura mediterranea.