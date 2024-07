Protesta ambientalista blocca l'aeroporto di Francoforte: voli sospesi

FRANCOFORTE - Questa mattina, l'aeroporto di Francoforte, uno dei più grandi e trafficati al mondo, è stato temporaneamente chiuso a causa di una manifestazione organizzata dai militanti ambientalisti di Ultima Generazione. I membri del gruppo hanno invaso la pista, causando il blocco dei voli in partenza e in arrivo nel principale scalo della Germania."Stiamo facendo di tutto per allontanare gli attivisti climatici dalla pista", ha dichiarato un portavoce della polizia, impegnata nelle operazioni di sgombero. Secondo il gruppo Letzte Generation (Ultima Generazione), sei dei suoi membri hanno utilizzato delle tenaglie per tagliare il recinto di filo metallico e accedere alle piste, spostandosi poi a piedi, con biciclette e skateboard in vari punti dell'area aeroportuale. Una foto diffusa dal gruppo ritrae un manifestante seduto sull'asfalto con uno striscione recante il messaggio "il petrolio uccide". In seguito all'invasione delle piste, l'aeroporto ha diffuso una nota sui social media. "A causa di una manifestazione in corso all'aeroporto, i voli sono attualmente sospesi. I passeggeri sono pregati di non recarsi per il momento in aeroporto", ha comunicato l'account ufficiale dell'aeroporto di Francoforte su X. "Si consiglia invece di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto e di concedere più tempo per il viaggio". La situazione è in evoluzione, e le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Tuttavia, l'episodio ha già provocato significativi disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali.