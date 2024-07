Puglia, Ferrante (Mit), Ss 275 Maglie-Leuca obiettivo raggiunto, frutto impegno concreto

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Ad aprile - prosegue - avevo annunciato la conclusione delle procedure di gara con l’aggiudicazione dei lavori, continuando a verificare che l’iter procedesse spedito. La consegna del primo cantiere è il frutto dell’impegno concreto di questi mesi e dell’attività di coordinamento tecnico - commissariale che ho portato avanti presso la struttura preposta. La nuova Ss 275 consentirà di migliorare le condizioni di viabilità, fornendo anche una riduzione dei tempi di percorrenza. Sono estremamente soddisfatto di questo risultato che dà risposta alle istanze espresse dal territorio, a partire da deputato di Forza Italia Andrea Caroppo che ringrazio. Ora - conclude Ferrante - proseguiremo con rinnovato impegno il lavoro quotidiano necessario per completare le opere commissariate, rendere più efficienti le infrastrutture e creare nuove occasioni di sviluppo per il Mezzogiorno”.

ROMA - “Il completamento delle opere commissariate ha un valore strategico per la crescita del Paese e, in virtù delle mie deleghe ministeriali, sto lavorando con la massima attenzione per il raggiungimento di questo traguardo. La Ss 275 Maglie - Santa Maria di Leuca è un’infrastruttura fondamentale per la Puglia e per il Mezzogiorno ed è una delle opere che ho seguito più assiduamente, con l’obiettivo di accelerarne il completamento. Un obiettivo che, con la consegna dei lavori dello stralcio 1 del primo lotto, può dirsi raggiunto. Ora continueremo a lavorare per l’ammodernamento di tutta l’arteria, rendendola più efficiente e sicura per i cittadini”.