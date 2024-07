Tragedia a Rimini: donna si lancia dal tetto con il figlio di sei anni

- Questa mattina si è verificata una tragedia a Rimini, dove una donna ha deciso di lanciarsi dal tetto di un condominio di cinque piani, portando con sé il figlio di sei anni. Entrambi hanno perso la vita sul colpo. L'incidente è avvenuto in via delle Piante, nella località di San Giuliano, scuotendo profondamente la comunità locale.

Dettagli dell'Incidente

La vittima, una donna di cui non è stato ancora reso noto il nome, soffriva di depressione, secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dalla Squadra Mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia. La polizia ha rinvenuto un biglietto scritto dalla donna, il quale non lascia dubbi sull'intento suicida dell'atto.

Reazioni e Interventi

L'evento ha scosso profondamente i residenti della zona, che hanno espresso sgomento e dolore per la tragica perdita di vita. La Squadra Mobile sta continuando le indagini per fare luce su tutti i dettagli circostanziali e per comprendere pienamente le ragioni che hanno portato la donna a compiere tale gesto estremo.

Il sindaco di Rimini e le autorità locali hanno manifestato il loro cordoglio alla famiglia colpita dalla tragedia, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di grande dolore.