Rami caduti a Bari nel quartiere Libertà: danni a tre auto, incluso il furgoncino di un disabile

BARI - Questa mattina, attimi di paura hanno scosso il quartiere Libertà di Bari, quando due grossi rami si sono spezzati lungo corso Mazzini, colpendo tre auto parcheggiate e causando danni significativi. Tra i veicoli danneggiati vi era anche il furgoncino di un disabile, il cui lato posteriore è stato gravemente danneggiato dall'impatto.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, giunti sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. La caduta dei rami ha provocato momenti di apprensione tra i residenti e i passanti, preoccupati per la sicurezza pubblica in una via ad alta frequentazione come corso Mazzini.Le operazioni di rimozione dei rami e di recupero delle auto danneggiate sono state complesse e hanno richiesto tempo. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i passanti o gli automobilisti coinvolti nell'incidente.