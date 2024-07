Regione Puglia: apertura di nuove prospettive per lo stabilimento Leonardo di Grottaglie

BARI - L'incontro svoltosi oggi tra i vertici di Leonardo S.p.A. e la Regione Puglia rappresenta un significativo passo avanti nella gestione della complessa situazione dello stabilimento di Grottaglie.L'assessore regionale alle Crisi Industriali, Serena Triggiani, esprime soddisfazione per il dialogo costruttivo intrattenuto con Manuela Marangio, direttrice dello stabilimento, Nicola Intonti, responsabile Risorse Umane e Organizzazione Divisione Aerostrutture, e Raffaele Rega, responsabile delle Relazioni Istituzionali per il Mezzogiorno. L'incontro è stato particolarmente utile per delineare un percorso verso la diversificazione produttiva del sito di Grottaglie, cruciale per superare le attuali criticità legate all'assemblaggio di velivoli diversi dal Boeing 787.L’attuale crisi Boeing ha portato a una sovraccapacità produttiva a Leonardo e allo stoccaggio delle fusoliere prodotte, situazione che ha spinto Leonardo a proporre un fermo produttivo di circa quattro mesi."Confidiamo che nei prossimi giorni sindacati e azienda trovino un'intesa, che seguiremo come task force regionale, per gestire queste tredici settimane critiche, ricorrendo anche agli ammortizzatori sociali e mantenendo attivo almeno un turno di lavoro", ha dichiarato l'assessore Triggiani.I rappresentanti di Leonardo hanno ribadito il proprio impegno verso la diversificazione produttiva, puntando sulla prototipazione e produzione di prodotti a decollo verticale e elicotteri di nuova generazione, elicottero codice 101 e convertiplano, oltre ai già previsti investimenti come il drone europeo Euromale. È previsto anche un bando, in collaborazione con il Politecnico di Bari, Aerotech campus, per il reclutamento di ingegneri e fisici, con l’obiettivo di potenziare la ricerca industriale nel settore aerospaziale."Tuttavia chiediamo a Leonardo l’ingegnerizzazione in Puglia, in particolare a Grottaglie, della fase industriale e produttiva derivante dalla ricerca", ha aggiunto Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.Il presidente della Task Force regionale per il Lavoro, Leo Caroli, ha concluso l'incontro ribadendo l'impegno della Regione a collaborare con le organizzazioni sindacali, l'azienda e le istituzioni locali con le quali è previsto un incontro plenario a breve. L'obiettivo è quello di condividere la gestione non solo della crisi contingente legata al Boeing, ma anche di sviluppare un progetto sul consolidamento della prospettiva industriale che garantisca nuove attività, nonché la tenuta e l’incremento dei livelli occupazionali. “La Regione Puglia - dichiara Leo Caroli - è pronta a fare la sua parte per sostenere gli eventuali nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito di politiche attive del lavoro da assicurare ai dipendenti”.