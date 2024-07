Ritratti Festival, al via la XX edizione a Monopoli: il 15 luglio la presentazione

MONOPOLI - Sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa la XX edizione di Ritratti Festival, la rassegna internazionale di musica di Monopoli diretta da Antonia Valente e ideata insieme a Massimo Felici.Decisamente ricco e variegato il programma che dal 17 luglio all’8 agosto farà risuonare il centro di Monopoli. Novità di quest’anno sono il Premio Ritratti e le Favole Musicate che si aggiungono ai consueti appuntamenti con concerti, mostre, talk, Ritratti Express, Ritratti Kids Lab.L’appuntamento con la stampa è il 15 luglio alle 18.30 alla Chiesa di Sant’Angelo che dal 5 luglio ospita la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner organizzata proprio da Ritratti Festival in collaborazione con Doppelgaenger.All’incontro parteciperanno:- il sindaco di Monopoli Angelo Annese;- l’assessora alla Cultura Rosanna Perricci;- la direttrice artistica del Festival Antonia Valente.Farà giungere il suo saluto l’assessora regionale alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale Viviana Matrangola.Festival dal carattere itinerante, Ritratti conferma per questa edizione il suo legame con il territorio con la scelta di esplorarne gli scorci, le piazze, i palazzi storici , gli scenari naturali e le sue architetture più dirompenti come palcoscenico per i suoi artisti. Tema scelto per il fitto programma di concerti, aperture straordinarie ed esposizioni nei luoghi più suggestivi del comune monopolitano, in naturale sequenza con l’atto magico di “fermare il tempo” celebrato con la scorsa edizione del Festival, è Forever Young. In questo speciale anniversario Ritratti vuole, infatti, celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, mondo dallo slancio senza confini ed inibizioni, che abbraccia in sé la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, la creazione di mondi nuovi.Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore.Biglietteria online www.ritrattifestival.it