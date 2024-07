'Road to Otranto': Elodie domani a Bari

BARI - Domani, giovedì 4 luglio, a Bari, sul Molo San Nicola, è in programma l’ultimo appuntamento con “Road to Battiti”, che per l’occasione diventa “Road to Otranto”, in vista delle ultime due puntate del Cornetto Battiti Live, in programma nel weekend in Salento. Prima sul truck e poi sull’ormai inconfondibile cuore del radio live show di Radio Norba salirà Elodie, tra le cantanti più amate del momento.Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, due progetti discografici (l’album “Ok. Respira” + il clubtape “Red Light”) e il tour sold out nei palasport “Elodie Show 2023”, e aspettando i due attesissimi live del 2025, l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, Elodie sta lavorando a tanta nuova musica. “Black Nirvana” è solo il primo assaggio del nuovo lavoro ed apre ad una nuova era della popstar italiana.“Black Nirvana”, scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione, è caratterizzato da un immaginario accattivante, tantrico e onirico.Il radio live show di Radio Norba, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Elodie, che sarà intervistati sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’artista multiplatino registrerà due performance che saranno successivamente trasmesse nelle puntate del Cornetto Battiti Live.Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.