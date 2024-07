San Ferdinando di Puglia: celebrazione delle eccellenze agricole con la quarta edizione di 'Pesché'

Mostra pomologica e riflessioni sul futuro dell'agricoltura



Un'importante parte dell'evento sarà la Mostra pomologica, che esporrà le diverse varietà di pesche offerte generosamente dal territorio. La presidente della Pro Loco, Angela Camporeale, ha sottolineato l'importanza di questo evento: «Pesché è diventato un appuntamento fisso per riflettere su come valorizzare il nostro prodotto agricolo e creare nuove occasioni di crescita collettiva».



Supporto dell'Amministrazione comunale



L'iniziativa è sostenuta anche dall'Amministrazione comunale. La consigliera delegata all'Agricoltura, Grazia Capriuoli, ha ribadito: «La Fiera nazionale del Carciofo mediterraneo e del prodotto ortofrutticolo, insieme a questa kermesse sulle nostre pesche, sono appuntamenti fissi nel calendario cittadino per promuovere il nostro territorio». La sindaca Arianna Camporeale ha aggiunto: «Questa edizione di Pesché sarà all'insegna dei sapori, ma anche e soprattutto della cultura dell'alimentazione, che tra salute e tradizione crea identità e conoscenza del territorio».



San Ferdinando di Puglia si prepara quindi a celebrare con entusiasmo le sue eccellenze agricole, offrendo un'opportunità unica per scoprire e valorizzare i prodotti del territorio.

- San Ferdinando di Puglia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per il territorio: la quarta edizione di "Pesché", in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione comunale, si terrà nella suggestiva Piazza Papa Giovanni Paolo II e sarà dedicata alla celebrazione della cultura alimentare e delle eccellenze agricole locali, con un focus particolare sulla pesca.La serata di venerdì sarà incentrata sulla salute e la longevità, con un programma di vita per una vita lunga e sana. La serata sarà condotta dal dottor Carlo Casamassima e vedrà la partecipazione di esperti come Anna Borraccino, biologa nutrizionista; Alessandro Sfregola, medico chirurgo nutrizionista; Salvatore Grieco, dermatologo; Annalisa Zenzola, geriatra; e Micaela Abbinante, dirigente responsabile UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione.Il programma sarà arricchito da momenti di folklore e uno spettacolo musicale a cura della violinista Stella Volpe e della ballerina Anna Distasi, creando un’atmosfera suggestiva e carica di emozioni.La giornata di sabato sarà dedicata agli aspetti tecnici dell’agricoltura. Il talk, condotto dall’agronomo Salvatore Stella, affronterà temi come l'innovazione varietale in frutticoltura con l’agronomo Carmelo Mennone, e le tecniche innovative con il professor Giacinto Salvatore Germinara dell’Università di Foggia. Giorgio Mercuri, Presidente di Confcooperative Puglia, parlerà della valorizzazione commerciale, del disciplinare di qualità, e del marchio.Sarà presente anche l'Azienda Trionatura, rappresentata da Angela Cascavilla, che proporrà una linea innovativa di cosmesi naturale utilizzando ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica delle campagne pugliesi.La giornata sarà accompagnata dalle note della Sister Queen e da un percorso gastronomico che esalterà la pesca in tutte le sue caratteristiche di bontà e gusto. Per i più piccoli, sarà organizzato “Pescopoli, laboratorio frutti-creativo”, un viaggio tra creatività e immaginazione.