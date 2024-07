Taranto, venerdì 5 luglio 'Anima pop' allo Yachting Club di San Vito per 'Magna Grecia Festival'

TARANTO - Sarà lo spettacolo "Anima pop" in programma venerdì 5 luglio alle 20.15 allo Yachting Club di San Vito – Taranto, ad aprire il Magna Grecia Festival. Protagonisti: l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giacomo Desiante, le voci di Gaia Gentile e Beppe Delre. Ingresso 5euro, più diritti di prevendita. - Sarà lo spettacolo "Anima pop" in programma venerdì 5 luglio alle 20.15 allo Yachting Club di San Vito – Taranto, ad aprire il Magna Grecia Festival. Protagonisti: l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giacomo Desiante, le voci di Gaia Gentile e Beppe Delre. Ingresso 5euro, più diritti di prevendita.





Giunta alla sua ventunesima edizione la rassegna di "concerti al tramonto", dal 5 luglio al 4 agosto, toccherà lidi e luoghi iconici del nostro territorio: Yachting Club, Isola di San Pietro, Mon Reve, Oasi dei Battendieri e Molo Sant’Eligio.





Anche quest’anno concerti ed eventi con inizio alle 20.15 (unica eccezione, "Tiempo ‘e veleno" con Enzo Gragnaniello, alle 20.00), per rivolgere con la musica e l’Orchestra della Magna Grecia una dedica al nostro tramonto. Sei appuntamenti in tutto, per offrire al pubblico e ai turisti momenti di alto profilo culturale, con protagonisti siti e villaggi fra i più noti e apprezzati della nostra provincia.





Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica di Piero Romano, è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci, la Marina Militare e l’Ammiraglio di Squadra, Vincenzo Montanaro. Un particolare ringraziamento, inoltre, va rivolto a titolari e direttori dei lidi che anche in questa occasione offrono ospitalità all’intero programma manifestando massima vicinanza a progetti culturali di grande interesse. Con il patrocinio della Regione Puglia, la rassegna è stata realizzata anche grazie al sostegno di istituti, aziende e attività come Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine e Five Motors.





Originaria della provincia di Bari, la carriera professionale di Gaia Gentile protagonista di "Anima pop", ha preso il via a soli diciassette anni. La giovane artista si esibisce come solista, con gruppi vocali e orchestre, partecipando a concerti e festival in tutto il mondo (Algeria, Thailandia, Inghilterra, Argentina).





Gaia conferma il suo talento eclettico brillando nel programma televisivo "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. A "L’Accademia Artisti" di Roma, consegue un titolo di studio che le consente di unire la sua passione per la musica e l’amore per il teatro.





Nel 2020 debutta con lo spettacolo "Gaia Gentile...ma non troppo!", mostrando la sua personalità stravagante, omaggiando i grandi cantautori italiani con cui ha collaborato: Caparezza, Capossela, Dalla, Silvestri e Noa. Nell’Aprile 2024 partecipa al reality "The Voice Generations", giungendo in super finale con il team di Loredana Bertè e registrando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.





«Il Magna Grecia Festival rappresenta un appuntamento storico con la città – dice Romano – tanto da diventare negli anni elemento di valorizzazione del nostro territorio: non è un caso che gli eventi siano "concerti al tramonto": luoghi ricercati e individuati per raccontare attraverso la musica scorci suggestivi di cui la nostra città è ricca. Grazie al progetto dell’Orchestra della Magna Grecia, condiviso con il Comune di Taranto, riusciamo a toccare litorali e lidi importanti per la loro specificità naturalistica. L’appuntamento sull’Isola di San Pietro è un evento reso possibile grazie all’ospitalità della Marina Militare».





"Anima pop", venerdì 5 luglio, ore 20.15, Yachting Club di San Vito – Taranto. Ingresso: 5euro, più diritti di prevendita. Biglietti online su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.