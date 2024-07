San Nicandro Garganico, 88enne trovato senza vita

SAN NICANDRO GARGANICO - Una tragedia ha scosso la comunità di San Nicandro Garganico: l’88enne Antonio Palmieri è stato trovato senza vita. Da ieri mattina non si avevano sue notizie, e i familiari, preoccupati, avevano lanciato l’allarme e denunciato la sua scomparsa.L’anziano era uscito con il suo Ape Car come faceva ogni mattina, ma non era più rientrato. Immediatamente sono state attivate le ricerche. Dopo ore di ansia e preoccupazione, il cadavere di Palmieri è stato ritrovato in un’area paludosa tra il fiume Lauro e l’impianto idrovoro, nelle vicinanze del suo fondo.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’88enne ha avuto un incidente con il suo veicolo e successivamente è stato colpito da un malore, che gli è stato fatale.La comunità si stringe attorno alla famiglia Palmieri in questo momento di dolore, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire tutti i dettagli di questa triste vicenda.