Pomeriggio di apprensione a Locorotondo: scomparso bimbo di due anni, ritrovato sano e salvo

LOCOROTONDO - Nelle tranquille campagne di Locorotondo, in provincia di Bari, si è vissuto un pomeriggio di grande apprensione per la scomparsa di un bimbo di quasi due anni, che compirà il suo secondo compleanno il mese prossimo. Il piccolo, residente in una zona rurale della contrada Serralta, stava giocando nei pressi della sua abitazione quando, intorno alle 11, la mamma si è accorta della sua sparizione.La madre, che ha altri tre figli, ha immediatamente lanciato l'allarme. La risposta delle forze dell'ordine e della comunità locale è stata tempestiva e corale. Decine di persone si sono mobilitate in una ricerca congiunta, dimostrando un grande senso di solidarietà e comunità.Il Comune di Locorotondo, attraverso i social media, aveva diffuso un appello per il ritrovamento del bambino. L'appello è stato accolto con grande partecipazione, con molte persone che si sono offerte volontarie per le ricerche.Fortunatamente, nel pomeriggio, il piccolo è stato ritrovato sano e salvo su una strada poco distante dalla sua casa. La notizia del ritrovamento ha portato sollievo e gioia alla famiglia e a tutta la comunità coinvolta nelle ricerche.