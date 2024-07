Cerignola, scoperta associazione a delinquere per falso extravergine di oliva

CERIGNOLA - I carabinieri di Cerignola hanno scoperto un'associazione a delinquere dedita alla produzione di falso olio extravergine di oliva. L'operazione ha coinvolto sette persone della provincia di Foggia, responsabili di reati come l'associazione a delinquere finalizzata alla sofisticazione di sostanze alimentari, frode nelle pubbliche forniture militari e adulterazione. In totale, sono stati eseguiti diciotto decreti di perquisizione.

Indagini avviate dal Nucleo Anti Sofisticazione

Le indagini sono iniziate a settembre 2023 grazie al Nucleo anti sofisticazione di Bari, sotto la guida della Procura di Foggia. L'inchiesta ha coinvolto diverse province italiane e ha già portato al sequestro di circa 42 tonnellate di olio sofisticato, pronto per essere distribuito.

Sequestri e materiale rinvenuto

Durante le operazioni, sono stati perquisiti box e magazzini in uso agli indagati, sequestrando 71 tonnellate di sostanza oleosa contenuta in vasche di plastica e lattine. Inoltre, sono stati rinvenuti 623 litri di clorofilla utilizzata per la sofisticazione degli oli, attrezzature per il confezionamento, etichette, un furgone, muletti, materiale informatico e documentazione commerciale utile alle indagini.

Ulteriori rinvenimenti e sequestri

Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di 1.145 contrassegni di Stato delle accise doganali, varie etichette e bottiglie in vetro, oltre a 174 bottiglie di champagne, su cui sono in corso ulteriori indagini. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 900 mila euro.