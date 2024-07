L’ORA! FEST Torna a Trani dal 25 al 29 settembre: atteso cast stellare

ph: Michael Schwartz

Un cast stellare

TRANI - Trani si prepara ad accogliere la terza edizione dell'ORA! FEST, un festival internazionale che si terrà dal 25 al 29 settembre, focalizzato su temi come ambiente, sostenibilità, giovani e giustizia sociale. L'evento, finanziato dalla città di Trani e sostenuto dalla Regione Puglia, è organizzato da Giovanni De Blasio, co-fondatore dell'Associazione Culturale Allora Fest, con la direzione artistica di Eva Basteiro-Bertolì e la curatela internazionale di Silvia Bizio.

L'ORA! FEST vanterà la presenza di numerose celebrità internazionali. Tra i nomi di spicco, il premio Oscar Sam Rockwell, l'attrice Leslie Bibb, l'artista spagnola Rossy De Palma e l'attore William Fichtner. A questi si aggiungono James Marsden, Marisa Tomei, Raoul Bova e Matt Dillon, precedentemente annunciati.

Vinicio Marchioni, personaggio dell’anno agli ultimi Nastri D’Argento, presenterà il suo primo romanzo "Tre Notti" durante il festival.

Parole di entusiasmo

Giovanni De Blasio, presidente del festival, ha espresso entusiasmo per l'arrivo delle star internazionali: "Siamo lieti di dare il benvenuto a questi attori pluripremiati, che saranno i protagonisti del festival in Puglia. La loro presenza ci consente di mostrare i fiori all'occhiello della nostra regione, con Trani come cornice splendida."

Anche il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha condiviso la sua soddisfazione: "Ora! Fest non è solo un'occasione per celebrare il cinema internazionale, ma anche un'opportunità per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e esplorare soluzioni per la salvaguardia del pianeta."

Anteprime e giuria di prestigio

Grande attesa per la premiere europea del film su Philippe Rousselot, "A Look Through His Lens", prodotto dall'attrice premio Oscar Kim Basinger. La giuria dei lungometraggi sarà presieduta da Alfre Woodard, affiancata da Jaume Ripoll, David Petrarca e Michael Nozik.

Talk e masterclass

Il festival offrirà talk e masterclass con figure di rilievo del cinema internazionale. Mark Mangini, premio Oscar per il miglior suono, sarà protagonista di una conversazione informale sui mestieri del cinema.

Focus sull’ambiente e la sostenibilità

Quest'anno, ORA! FEST ribadisce il suo impegno verso l'ambiente, collaborando con ScartOff Aps per momenti di informazione e formazione su cambiamenti climatici, riciclo e riuso. Verranno inoltre presentati progetti creativi green in collaborazione con scuole e artisti locali.

La Fondazione Sylva, partner del festival, proietterà un corto diretto da Lisa Leone e interpretato da Marisa Tomei, che racconta l'attività di rigenerazione del paesaggio attraverso il rimboschimento.

Giovani talenti al centro

ORA! FEST promuove il talento emergente con workshop e attività per gli studenti, coinvolgendo il DAMS dell’Università di Bari e altre scuole locali. La Giuria Giovani Dams assegnerà un premio al miglior film in concorso, con riconoscimenti che contribuiranno alla formazione accademica degli studenti.

Programmazione cinematografica

Il festival presenterà una selezione di film italiani e internazionali, con proiezioni gratuite presso il Monastero di Santa Maria di Colonna. Il concorso includerà opere prime e seconde, cortometraggi e lungometraggi, mentre la sezione Fuori Concorso proporrà documentari e film internazionali su temi ambientali e sociali.

Collaborazioni e sostegno

ORA! FEST è promosso dalla Regione Puglia con il patrocinio dell’assessorato Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, legalità e antimafia sociale, e il sostegno economico della Città di Trani. L’evento vede la collaborazione di ScartOff, l'Accademia delle Belle Arti di Bari, il DAMS di Bari, l’IISS Sergio Cosmai di Trani e il Liceo Artistico “G.L. De Nittis” di Barletta.