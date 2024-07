Serie C, il Cerignola interessato all' attaccante Luigi Cuppone del Pescara

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola è interessato all’ attaccante Luigi Cuppone 26 anni del Pescara per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha un contratto con la squadra abruzzese che scadrà il 30 giugno 2025. Il direttore sportivo degli ofantini Elio Di Toro nei prossimi giorni inizierà la trattativa con i dirigenti del Pescara per portarlo al Cerignola a titolo definitivo per 400000 Euro. Nelle ultime due stagioni il giocatore ha disputato 84 partite con gli abruzzesi e realizzato 22 reti nel girone B di Serie C. Nella sua carriera Cuppone ha giocato nel Pescara, nel Cittadella, nel Potenza, nella Casertana, nel Pisa, nel Monopoli, nel Bisceglie, nella Paganese, nel Vicenza, nel Team Ticino Under 21, nella Triestina, nel Lecce Under 19 e nel Carpi Under 19. Di Toro ha dichiarato: “ Stiamo lavorando per cercare l’ intesa con il Pescara e il giocatore, speriamo di riuscire a farlo arrivare al Cerignola”. Cuppone ha dichiarato: “ Sarei felice di giocare a Cerignola, mi auguro che questa trattativa si concluda presto in modo positivo”. Se il giocatore dovesse essere acquistato dalla squadra pugliese, rinforzerebbe certamente l’ attacco degli ofantini per la prossima stagione.