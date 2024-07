Torneo di Gstaad, Matteo Berrettini vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, Matteo Berrettini ha vinto 7-6 7-6 contro il canadese Felix Auger Aliassime in 2 ore e 10 minuti e si è qualificato per la semifinale. Nel priimo set il romano si è imposto al tie-break con il dritto. Nel secondo set il match è stato molto intenso e combattuto, ma di nuovo con il tie-break Berrettini ha ottenuto il successo. Il romano sfiderà in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas che ha eliminato 6-4 6-3 Fabio Fognini. Nel primo set il ligure ha cercato di opporsi con i pallonetti, anche se il greco è riuscito a prevalere con il servizio. Nel secondo set c’ è stato un grande equilibrio fino al 3-3, ma Tsitsipas con i top spin e il rovescio si è aggiudicato questo natch, qualificandosi per la semifinale. Il francese Quentin Halys ha superato 6-1 7-5 il brasiliano Gustavo Helde. Il tedesco Jan Lennard Struff ha battuto 7-5 3-6 6-3 l’ argentino Thomas Martin Etcheverry.