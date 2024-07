Serie C: il Taranto acquista l'attaccante serbo Milos Bocic dal Catania

Il presidente del Taranto Massimo Giove ha diichiarato: “Bocic sarà un acquisto molto importante per noi. E’ arrivato determinato e deciso a disputare un buon torneo”. Bocic ha detto: “ Sono contento di essere al Taranto, cercherò di regalare tante soddisfazioni ai tifosi”. Il calciatore certamente rinforzerà l’ attacco degli jonici per la prossima stagione.

- Il Taranto ha acquistato l’ attaccante serbo Milos Bocic 24 anni a titolo temporaneo dal Catania per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto con i pugliesi fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione Bocic ha disputato 9 partite nel Fiorenzuola nel Girone A di Serie C. Nella sua carriera ha giocato nel Fiorenzuola,, nel Catania, nel Pescara, nel Frosinone, nella Pistoiese, nella Pro Sesto, nell’ Udinese Under 19 e nell’ Udinese Under 17.