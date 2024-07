Servizio taxi a Bari: modifica turno 'doppia guida' e apertura turno in aeroporto in fascia notturna

BARI - Viste le perduranti criticità relative all’offerta del servizio taxi, specie in aeroporto dopo le ore 24, data anche la ripetuta circostanza di voli che atterrano in ritardo, la ripartizione Sviluppo economico ha pubblicato una determina che introduce ulteriori modifiche ai recenti provvedimenti adottati in relazione all’apertura del servizio di cosiddetta “doppia guida” per i taxi cittadini.Pertanto, al fine di assicurare un livello di offerta del servizio adeguato a soddisfare l’esigenza di mobilità degli utenti, soprattutto in alcuni luoghi e ore della giornata rivelatisi più critici, la determina dispone fino al 30 settembre prossimo, in via del tutto eccezionale e straordinaria, la possibilità di apertura, per le 18 auto fisse in servizio antimeridiano, di un secondo turno serale dalle ore 20.00 alle 03.00 (con il limite massimo di 10 ore giornaliere) esclusivamente presso l’aeroporto e la stazione centrale.Inoltre la determina prevede la possibilità, in forma sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 (prorogabile per un altro anno), di ampliamento del turno della “doppia guida” dalle ore 17.00 alle 03.00 anziché a partire dalle ore 20.